اكتشاف كوكب شبيه بالأرض على بعد "قرن ضوئي"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف نظام التتبع الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" رابع كوكب من نوعه يدور حول نجم صغير على بعد نحو 100 سنة ضوئية، ويبلغ حجمه 95% من حجم كوكب الأرض.

أطلق على الكوكب الجديد اسم TOI 700 M. ويستغرق 28 يوماً فقط للدوران حول نجمه. ومن المحتمل أن يكون ذا طبيعة صخرية، وفق موقع وكالة ناسا.

وكان القمر الاصطناعي المسؤول عن "مسح الكواكب الخارجية العابرة" التابع لناسا، قد عثر على عدة كواكب سابقاً لكن لم تكن قابلة للحياة عليها، ولم تكن قريبة بهذا الشكل من حجم كوكب الأرض إلا فيما ندر للغاية.

يذكر أنه في عام 2020 تم اكتشاف كوكب أُطلق عليه اسم TOI 700 d، وكان أيضاً بحجم الأرض.

وتشير احتمالات كبيرة إلى وجود مياه على سطح الكوكبين المكتشفين، خاصة وأنهما على مسافة مناسبة من النجمين اللذين يدوران حولهما، ما يعني أن المياه إن وجدت، لن تتبخر بفعل ارتفاع الحرارة الشديد الناتجة عن الاقتراب من النجم. وتشير احتمالية وجود ماء سائل إلى أن الكواكب نفسها يمكن أن تكون أو ربما كانت ذات يوم، صالحة للسكن والحياة.