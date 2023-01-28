ما حكم جمع الصلوات بسبب المطر؟

المصدر: البيان

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أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لجمع الصلوات بسبب المطر.

وأكدت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن «الأصل هو وجوب إقامة الصلاة في وقتها من غير تأخير ولا تقديم»، مستدلةً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

ولفتت إلى أن «الجمع بين الصلوات يكون استثناءً، ولا يكون إلَّا لعذرٍ»، مشيرةً إلى أنه «من الأعذار التي يُرخَّص الجمعُ بين الصلاتين بسببها: شدَّة المطر التي تُسبِّب المشقة في الذهاب إلى المسجد مع وجودها، بحيث يصعب العودة إلى الصلاة في العصر وفي العشاء مرة أخرى».

وبيَّنت أن «المختار للفتوى في هذه الحالة هو جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ في وقت الأُولَى منهما، من غير قصر الصلاة؛ لما في (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة الظهرَ والعصرَ جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً. وزاد الإمام مسلم: في غير خوفٍ ولا سفر».

وذكرت أن الإمامين مالكاً والشافعي، رحمهما الله، قالا: «أرى أنَّ ذلك كان بعذر المطر».