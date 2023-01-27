اليابان تطلق قمراً صناعياً استخباراتياً للفضاء

المصدر: البيان

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أطلقت اليابان بنجاح أمس الخميس صاروخا يحمل قمرًا صناعيًا لجمع المعلومات الاستخبارية الحكومية لتحسين الاستجابة للكوارث ومراقبة التطورات في المواقع العسكرية في كوريا الشمالية.

انطلق الصاروخ رقم 46 H2A، الذي تديره شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما الجنوبية الغربية بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت ميتسوبيشي إن القمر الصناعي دخل مداره المخطط، وفق موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية.

يمكن للقمر الصناعي التقاط الصور على الأرض في الليل وكذلك في الأوقات التي تكون فيها الظروف الجوية قاسية. يمكن استخدامه لنقل البيانات في حالة وقوع كارثة طبيعية، وفقًا لمركز استخبارات الأقمار الصناعية التابع لمجلس الوزراء الذي كلف شركة ميتسوبيشي بالإطلاق.

يبلغ طول صاروخ H2A الذي يعمل بالوقود السائل 53 مترًا ويبلغ قطره 4 أمتار. كانت هناك العديد من عمليات الإطلاق الناجحة منذ فشل الصاروخ رقم 6 H2A في نوفمبر 2003.