الجليد يجمّد مساحة 13 ألف كيلومتر مربع شمالي الصين

المصدر: البيان

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اجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع.

وفقًا لأحدث بيانات المراقبة من فرع بحر الصين الشمالي للمركز الوطني للتنبؤات البحرية، فقد توسع خط الحدود الخارجية لمنطقة الجليد البحري إلى 56 ميلًا بحريًا وغطت أكثر من 42 بالمئة من سطح البحر للخليج بكتل جليدية عائمة.

سيكون للجليد البحري المتنامي درجات مختلفة من التأثير على مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الشحن وإنتاج مصايد الأسماك واستغلال النفط والغاز البحري، مع كون الخليج موطنًا لحقل بوهاي للنفط، أكبر قاعدة للنفط الخام في الصين.

يمكن أن تؤثر الصفائح الجليدية المتزايدة أيضًا على الحياة البحرية في المنطقة، بما في ذلك الأختام المرقطة المحمية من الدولة والتي تصل للتكاثر في مياه الخليج من يناير إلى مارس من كل عام، بحسب "يورونيوز".