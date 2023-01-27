تساقط ثلوج كثيفة على سيئول.. فيديو

المصدر: البيان

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تسببت عاصفة ثلجية اجتاحت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول والمناطق المجاورة لها في تباطؤ حركة السيارات وتوقفها على الطرق الجليدية، حيث تجول الركاب بحذر في الأرصفة المغطاة بالثلوج.

لم تكن هناك تقارير فورية عن وقوع اضطرابات أو أضرار كبيرة ناجمة عن الثلوج والجليد ودرجات الحرارة تحت الصفر حتى بعد ظهر أمس الخميس، إذ حذر المسؤولون من الثلوج الكثيفة التي أثرت على وسائل النقل في الصباح.

وقالت "يورونيوز" نقلاً عن وكالة "كيودو" للأنباء إن العمال وزعوا الطعام والماء على السائقين مساء أول أمس الأربعاء على طريق شين-ميشين السريع، حيث بلغ طول المركبات التي تقطعت بها السبل حوالي 34.5 كيلومترا.