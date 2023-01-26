اعتقال 7 لصوص قاموا بسلسلة من عمليات السطو في اليابان

المصدر: د ب ا

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اعتقلت الشرطة اليابانية سبعة رجال يعتقد أنهم أعضاء في عصابة سطو بتهمة سرقة بالعنف مزعومة في أكتوبر الماضي، والتي ربما كانت واحدة من سلسلة من عمليات السطو في جميع أنحاء اليابان منذ العام الماضي.

وذكرت وكالة (جيجي برس) اليابانية للأنباء أن إدارة شرطة العاصمة طوكيو تشتبه في أن بعضهم نفذوا تعليمات أفراد يسمون أنفسهم ”لوفي" و ”ميتسوهاشي" و ”كيمو" من خلال تطبيق "تلغرام" الذي يصعب تتبعه، واشتركوا في عمليات السطو.

وأضافت الوكالة أن الرجال السبعة في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وزعم أن اللصوص السبعة اقتحموا منزلا في بمدينة إيناجي اليابانية بالعاصمة طوكيو حوالي الساعة الرابعة عصرا في العشرين من أكتوبر الماضي، متظاهرين بأنهم عمال توصيل طلبات.

وذكرت الوكالة اليابانية أن اللصوص ربطوا معاصم ثلاثة من السكان بشريط لاصق، واعتدوا عليهم وسرقوا منهم نحو 35 مليون ين ياباني ونحو 140 قطعة، منها سبائك من الذهب، تبلغ قيمتها نحو 6ر8 ملايين ين.

واعترف اثنان من اللصوص بالتهم خلال استجواب الشرطة، بينما نفى الخمسة الآخرون هذه الاتهامات أو التزموا الصمت.