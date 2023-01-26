استخراج حزمة الشعر بوزن 3 كغ من معدة فتاة

المصدر: البيان

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استخرج أطباء بمستشفى مدينة شيلكوفو في مقاطعة موسكو الروسية كتلة من الشعر وزنها 3 كغ من معدة سيدة فتاة بعملية جراحية.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة أنباء "موسكفا" الروسية، إلى أن الفتاة (21 سنة) راجعت المستشفى وهي في حالة يرثى لها، وكانت تعاني من آلام في منطقة البطن ومن الغثيان والتقيؤ بعد تناول الطعام. وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة اكتشف الأطباء وجود قرح نازفة وكتلة كبيرة من الشعر في معدتها. واتضح لاحقا أنها كانت خلال فترة طويلة تأكل شعرها.

يذكر أن هذه الفتاة سبق أن خضعت لعملية جراحية لنفس السبب، وهي مصابة بمرض أكل الشعر Trichophagia الذي يصاحبه نتف الشعر، الذي يسبب تكون كتلة كبيرة من الشعر في المعدة أو الأمعاء.

ووفقا للجراح ألكسندر بوليتشيف، أجرينا عملية جراحية ناجحة للفتاة تضمنت فتح البطن والمعدة واستأصلنا القرح واستخرجنا كتلة من الشعر وزنها 3 كلغ. وبعد شفائها وإعادة تأهيلها سنوصي بضرورة خضوعها لدورة علاج نفسي.