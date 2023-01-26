ثلوج كثيفة تشلّ اليابان.. فيديو

المصدر: البيان

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تسبب الثلوج الكثيفة في توقف حركة القطارات في غرب اليابان أمس الأربعاء، بينما تسببت أيضًا في إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة، بحسب "جيجي برس".

تقطعت السبل بإجمالي 16 قطارًا على خط كيوتو وخط بيواكو التابع لشركة غرب اليابان للسكك الحديدية بين المحطات بسبب الخلل في نقاط تبديل السكك الحديدية. وقد حبس العديد من الأشخاص مؤقتًا في عربات القطار، واضطر الركاب إلى السير إلى المحطات القريبة من ثلاثة قطارات على الأقل تقطعت بهم السبل.

نقلت إدارة الإطفاء المحلية في مدينة كيوتو بغرب اليابان تسعة ركاب مرضى إلى المؤسسات الطبية من قطار تقطعت به السبل بالقرب من محطة ياماشينا في المدينة. لا أحد منهم في حالة تهدد الحياة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إنه تم الإبلاغ عن وفاة شخص بسبب الثلوج الكثيفة وحالتي وفاة بسبب صلات غير مؤكدة بالثلوج بحلول الساعة 9:30 من صباح يوم الأربعاء (12:30 صباحًا بتوقيت غرينتش).

ويحث مسؤولو الأرصاد الجوية الناس على الحذر من الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية والجليد على الطرق والتأثيرات الأخرى على وسائل النقل، والرياح الشديدة والأمواج العالية. كما يدعون الناس إلى توخي الحذر من تجمد المياه في المواسير وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة الثلوج.