مزارع يدفع سراً ثمن علاج سكان بلدته

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاجأ سكان جيرالدين بولاية آلاباما الأمريكية عندما عرفوا في ليلة وفاة المزارع، هود تشايلدرس، بأنه كان يدفع ثمن الوصفات الطبية لمرضى البلدة سراً على مدى عقد من الزمن.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، بدأ المزارع حملته الخيرية السرية، عندما زار صيدلية جيرالدين المحلية، وعلم منها أن عدداً كبيراً من سكان بلدته، غير قادر على تحمل تكاليف العلاج.

وكانت الحياة قاسية على الرجل من الناحية الصحية، فقد ابنه في عام 1973 وزوجته الأولى التي كان يحملها إلى مدرجات ألعاب كرة القدم المحلية في عام 1999 بسبب إصابتها بمرض التصلب المتعدد.

ثم عند سماعه بعدم قدرة جيرانه على تحمل تكاليف أدويتهم على الدوام، قام بداية بدفع فاتورة بقيمة 100 دولار، لمالك صيدلية «حيرالدين للأدوية» بروك ووكر.

ويتذكر ووكر في مقابلة مع محطة أخبار «دبليو في تي إم» المحلية أنه قال له «هذه 100 دولار لمن لا يستطيع تحمل تكاليف وصفته الطبية ولا تخبر أحد أن المال جاء مني». ثم رآه بعد شهر يدخل متجره مرة أخرى لتسليم ثمن فواتير أخرى مع التعليمات نفسها. وكان يعود في الأول من كل شهر للدفع بنفسه على مدى سنوات حتى أواخر عام 2022، بعد أن أصبح عاجزاً على المشي بسبب مرض رئوي ومشكلات صحية أخرى، فقرر الاستعانة بابنته تانيا نيكس لتكملة المهمة، والتي روت في جنازته في 5 يناير الجاري، كيف تمكن من تغطية تكلفة أدوية باهظة الثمن لشخصين من سكان جيرالدين شهرياً.