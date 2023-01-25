طفل عبقري عمره 4 سنوات يقرأ ويتكلم عدة لغات

المصدر: البيان

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تيدى هوبز طفل بريطاني عبقري يبلغ من العمر "4 سنوات" ويعد أصغر عضو فى جمعية منسا الدولية وهي أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي نسبة الذكاء المرتفعة كونه طفلاً صغيراً يتمتع بقدرات عالية مثل القدرة على العد حتى 100 بـ7 لغات مختلفة ورحبت المنظمة الحصرية لـ"النخبة" الفكرية بالطفل عندما كان عمره 3 سنوات و9 أشهر فقط وكان وهو في عمر العامين لديه القدرة على العد حتى رقم 100.

منسا هي مجموعة دولية للأفراد ذوي معدل الذكاء المرتفع تأسست عام 1947 ولا تقبل إلا الأعضاء الذين يزيد معدل ذكائهم عن 98% فى جميع أنحاء العالم وسجل الطفل تيدى 139 من أصل 160 فى اختبار ستانفورد بينيه وصدم والديه، اللذين لم يكن لديهما أي فكرة عن مدى ذكائه بحسب صحيفة the sun.

وُلد الطفل العبقرى من خلال التلقيح الاصطناعى لأبوين بيث وويل هوبز، من بورتيشيد اللذين تم تقييم ابنهما فقط قبل بدء المدرسة، تيدى قادر الآن على قراءة كتب هاري بوتر عندما يسمح له والديه بذلك، وتقول والدته إن عبقرية تيدي تأتي على شكل نعمة ونقمة مع إظهاره القليل من الاهتمام ببعض الأشياء "الطبيعية" التى قد يستمتع بها صبي صغير مثل الألعاب والتلفاز ويقول الزوجان إنهما يحاولان إبقائه "متواضعا" بالنظر إلى عبقريته لمنعه من تطوير أى نوع من "عقدة التفوق".