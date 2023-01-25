جبل شمس بسلطنة عمان يكتسي حلة بيضاء.. فيديو

المصدر: البيان

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أظهرت صور تلفزيونية عمانية، قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، في عمان، مغطاة باللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج ليل الاثنين.

وبحسب سجلات دائرة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر على أعلى جبل في عمان.

يذكر أنه من النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة، التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأدنى درجة حرارة مُسجلة كانت في شهر يناير 2015، حيث بلغت 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في 2003، وفق "يورونيوز".