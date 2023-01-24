الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار للعام 2023

المصدر: أ ب

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تصدر فيلم الخيال العلمي الذي يتناول التنقل بين الأكوان "إيفريثينغ إيفريوير إول آت وانس" ترشيحات جوائز الأكاديمية في دورتها الخامسة والتسعين، بينما حضرت أيضاً هوليوود بأفلامها الشهيرة على الشاشة الكبيرة مثل "توب غن: مافريك" و"أفاتار: ذا واي أوف ووتر".

حصد فيلم دانيال شاينرت ودانيال كوان "إيفريثينغ إيفريوير إول آت وانس"، 11 ترشيحاً، اليوم الثلاثاء، منها ترشيحان لميشيل يوه والطفل كي هوي كوان.

الأفلام العشرة المرشحة لأفضل فيلم هي: "إيفريثينغ إيفريوير إول آت وانس"، و"ذا بانشيز أوف إينيشيرين" و"ذا فابلمانس" و"تار" و"توب غن: مافريك" و"آفاتار: ذا واي أوف ووتر"، و"إلفيس" و"أول كوايت أون ذا ويسترن فرونت" و"ومين توكينغ" و"تراينغل أوف سادنس".

أعلن ريز أحمد وأليسون ويليامز الترشيحات، الثلاثاء، من مسرح سامويل غولدوين في بفرلي هيلز، كاليفورنيا.

والمرشحات لفئة أفضل ممثلة هن: آنا دي أرماس عن "بلوند"، وكيت بلانشيت عن "تار"، وأندريا رايزبورو عن "تو ليزلي"، وميشيل ويليامز عن "ذا فابلمانس"، وميشيل يوه عن "إيفريثينغ إيفريوير إول آت وانس".

المرشحون لفئة أفضل ممثل هم: برندن فريجر عن "ذا ويل"، وكولين فاريل عن "ذا بانشيز أوف إينيشيرين"، وأوستن باتلر عن "إلفيس"، وبيل نايي عن "ليفنغ"، وبول ميسكال عن "آفتر صن".

المرشحات عن فئة أفضل ممثلة مساعدة هن: آنجيلا باسيت عن "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"، وهونغ تشاو عن "ذا ويل"، وكيري كوندون عن "ذا بانشيز أوف إينيشيرين"، وجايمي لي كيرتس عن "إيفريثينغ إيفريوير إول آت وانس"، وستيفاني هسو عن "إيفريثينغ إيفريوير إول آت وانس".

المرشحون عن أفضل ممثل مساعد هم: براين تيري هنري عن "كوزواي"، وجود هيرش عن "ذا فابلمانس"، وبرندن غليسون عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين"، وباري كيوغان عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين"، وكي هوي كوان عن "إيفريثينغ إيفريوير إول آت وانس".

الأفلام المرشحة عن فئة أفضل فيلم أجنبي هي: "اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت" من ألمانيا، و"أرجنتينا، 1985″ من الأرجنتين، و"كلوز" من بلجيكا و"إي او" من بولندا و"ذا كوايت غيرل" من أيرلندا.

والأفلام المرشحة عن فئة أفضل سيناريو هي "ايفريثينغ ايفريوير اول ات وانس"، و"ذا بانشيز اوف اينيشيرين"، و"ذا فابلمانس"، و"تار"، و"تراينغل اوف سادنس."

والمرشحون عن فئة أفضل موسيقى تصويرية هم: فولكر بيرتلمان عن "اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت"، وجاستن هورويتز عن "بابيلون"، وكارتل بورويل عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين"، وسون لوكس عن "ايفريثينغ ايفريوير اول ات وانس"، وجون ويليامز عن "ذا فابلمانس".

الأفلام المرشحة عن فئة أفضل فيلم رسوم متحركة: "غيرمو ديل تورو بينوكيو"، و"مارسيل ذا شيل ويز شوز اون"، و"بوس إن بوتس: ذا لاست ويش"، و"ذا سي بيست"، و"تيرنينغ ريد".