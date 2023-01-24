تأشيرة دخول مصر إلكترونيًا لـ78 جنسية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونيًا من خلال الموقع www.visa2egypt.gov.eg.

وأشار عيسى إلى أن العمل مستمر لرقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، مشيرًا إلى أن هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي مليوني تذكرة مباعة في ديسمبر 2022، مستعرضًا جهود الوزارة في التطوير المؤسسي للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.

وأشار عيسى إلى أن العمل مستمر لرقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، مشيرًا إلى أن هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي مليوني تذكرة مباعة في ديسمبر 2022، مستعرضًا جهود الوزارة في التطوير المؤسسي للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.

وتسمح تأشيرة مصر الإلكترونية للمواطنين من الدول المؤهلة دخول مصر بغرض السياحة، يمكن للمسافرين التقدم للحصول على التأشيرة الإلكترونية في دقائق من خلال ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت.

وتواصل جمهورية مصر العربية جذب ملايين السياح سنويًا من جميع أنحاء العالم، وقد سهلت تأشيرة مصر عبر الإنترنت ولم يعد السائحون المؤهلون بحاجة إلى الذهاب للسفارة والوقوف في طابور للحصول على تأشيرة مصر.

معلومات حول تأشيرة مصر الإلكترونية

وتأشيرة مصر الإلكترونية متاحة كتأشيرة دخول لمرة واحدة أو متعددة، تسمح تأشيرة الدخول لمرة واحدة بدخول البلد مرة واحدة وتسمح للزوار بالبقاء في مصر لمدة أقصاها 30 يومًا.

وتسمح تأشيرة الدخول المتعدد للسائحين بالدخول عدة مرات على مدار 180 يومًا، ولا يوجد حد أقصى لعدد مرات الدخول لتأشيرة الدخول المتعدد ولكن لا يمكن أن يتجاوز إجمالي أيام كل إقامة فيها 30 يومًا.

وللتقديم على تأشيرة مصر الإلكترونية لدخول مرة واحدة أو متعدد، يجب على المتقدمين إكمال نموذج طلب التأشيرة عبر الإنترنت ودفع الرسوم باستخدام بطاقة ائتمان أو خصم. يجب على المتقدمين التقديم قبل 7 أيام على الأقل من رحلتهم.

يتم إرسال تأشيرات مصر الإلكترونية المصدقة إلى المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بمجرد الانتهاء من معالجتها. يحتاج المسافرون إلى طباعة نسخة من تأشيرتهم الإلكترونية لتقديمها على الحدود المصرية للدخول إلى البلاد.

كيفية استخراج تأشيرة مصر؟

يحتاج الزوار إلى استيفاء جميع متطلبات الفيزا ليكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة مصر الإلكترونية. وهي التي تتضمن امتلاك جواز سفر مع صلاحية 6 أشهر على الأقل وصادر عن إحدى الدول المؤهلة. من الضروري أيضًا أن يكون لديك بطاقة ائتمان أو خصم لدفع الرسوم وحساب بريد إلكتروني نشط لتلقي التأشيرة الإلكترونية.

ويستغرق استكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت بضع دقائق فقط حيث يحتاج مقدمو الطلبات فقط إلى إدخال المعلومات الشخصية (مثل الاسم وتاريخ الميلاد) وتفاصيل جواز السفر (بما في ذلك الرقم وتاريخ الانتهاء) وخطط سفرهم (مثل تفاصيل الرحلة).

ومن الضروري التأكد من استكمال جميع أقسام النموذج بشكل كامل ودقيق. حيث يضمن ذلك معالجة الطلبات في أسرع وقت ممكن مع أدنى فرصة للتأخير.

ويعتبر دفع رسوم التأشيرة هو الجزء الأخير من الطلب، يتم التصديق على الغالبية العظمى من طلبات التأشيرة الإلكترونية بسرعة (في غضون 7 أيام) ويتم إرسال التأشيرات الإلكترونية إلى المسافرين عبر البريد الإلكتروني.

ويمكن لجميع المواطنين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مصر عبر الإنترنت. حيث أن تأشيرة مصر عبر الإنترنت متاحة فقط لمواطني دول معينة.