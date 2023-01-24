أمستردام تحتفل بيوم التوليب وسط أكثر من 200 ألف زهرة.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل آلاف الهولنديين والزوار، أمس الاثنين، في مدينة أمستردام بيوم التوليب، الذي يقام خلال كل عام.

وشهد احتفال هذا العام، بحسب "يورونيوز"، زراعة أكثر من 200 ألف من زهور التوليب في حديقة ميدان المتحف (Museumplein) ليحاكي المشهد تفاصيل لوحة الرسام الهولندي الشهير يوهانس فرميير والمعروف باسم "عشيقة وخادمة".

بدأ الاحتفال بعرض ناري خاص بينما انتظر الحاضرون فرصة الحصول على زهور التوليب المجانية.

وتعتبر هولندا أكبر منتج في العالم لزهور التوليب، حيث تزرع ما بين 1.7 و1.9 مليون زهرة توليب يتم تصديرها لأكثر من 100 دولة.

أمستردام تحتفل بيوم التوليب وسط أكثر من 200 ألف زهرة.. فيديوhttps://t.co/0BoEMMehfX pic.twitter.com/VmYYTN69Za — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 23, 2023