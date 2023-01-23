53 درجة تحت الصفر .. مدينة صينية تسجل أدنى درجات الحرارة

المصدر: د ب ا

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن درجة الحرارة انخفضت إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة موخه بشمال الصين مسجلة رقما قياسيا جديدا.

وقد حطمت درجة الحرارة في المدينة الواقعة في أقصى شمال الصين، على الحدود مع روسيا، الرقم القياسي السابق البالغ 3ر52 درجة مئوية تحت الصفر في عام 1969.

وانخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وضرب البرد القارس مقاطعة هيلونجيانج، حيث تقع مدينة موخه، حيث سجلت العديد من المناطق في سلسلة جبال هينجان الكبرى أبرد درجات حرارة على الإطلاق.

ومدينة موخه نفسها تشهد استمرار الثلج والجليد لمدة ثمانية أشهر من العام وتسجل متوسط درجة حرارة سنوية تقل عن 3 درجات مئوية تحت الصفر، بحسب شينخوا.