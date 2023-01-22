حادثة غريبة .. تمساح يعيد جثة طفل غارق إلى أهله في إندونيسيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشل تمساح ضخم جثة طفل في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، بعد غرقه في النهر وفشل أسرته في العثور عليه.

وصُدم سكان بلدة موارا جاوا، بظهور تمساح يحمل جثة الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات، وفقا لوكالة سبوتنيك.

في مقطع فيديو استمر لأكثر من دقيقة بقليل، يمكن رؤية تمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون "tvOne" الإندونيسية.

اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل.

وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

عندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى البر، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.

تم الإبلاغ سابقا عن أن الطفل الصغير قد غرق في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.