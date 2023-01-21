واقعة غريبة .. يحاول سرقة رادار مروري مثبّت

المصدر: البيان

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نجحت قوات الأمن المصرية في ضبط مرتكب واقعة إتلاف رادار مروري على الطريق الدائري في محافظة القليوبية في إطار محاولة سرقته، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتعدي على المال العام، وفقا لليوم السابع.



رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مروري مثبت على جانب الطريق الدائري كائن بدائرة مركز شرطة قليوب في إطار محاولة سرقته.



بإجراء التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.