اكتفى بوجبة «نقانق».. وأعاد 5 آلاف دولار!

المصدر: دبي ـــ البيان

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حصل شاب أمريكي على مبلغ قدره 5 آلاف دولار، عن طريق الخطأ، بعد أن طلب وجبة نقانق جاءت مليئة بالدولارات، من مطعم في الولايات المتحدة.

وقال الشاب، ويدعى جوشيا فارغاس، إن «هذا ما حدث معه عندما طلب وجبة الطعام من نافذة المطعم، حيث واجه معضلة كبيرة حول ما إذا كان يجب إعادة النقود أم لا؟».

وأضاف: «ذهبت إلى أحد المطاعم وسلموني سندويش النقانق ماك مافن مع هذه الحقيبة بالخطأ. وعندما فتحتها وإذا بي أرى حزماً كثيرة مليئة بالمال». وتابع في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: «كان هناك بضعة آلاف من الدولارات في الحقيبة.. هذا مبلغ كبير، لكني تساءلت لماذا يفعلون هكذا، ويجب علي أن أعيد المبلغ لأني شخص جيد».

وأوضحت صحيفة «ميترو» أن فارغاس أعاد الحقيبة مع مبلغ المال، وسأل موظفي المطعم.

وذكرت أنه عندما عاد فارغاس إلى سيارته، قال: «لقد كانوا جميعاً يحتضنونني ويشكرونني ويبكون؛ لأني أعدت لهم النقود».