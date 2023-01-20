انتشال جثة طفل سقط قبل أسابيع داخل حفرة في فيتنام

المصدر: أ ف ب

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تمكنت وحدات الإنقاذ في فيتنام الجمعة من انتشال جثة طفل في سن العاشرة سقط قبل أسابيع في حفرة بعمق 35 متراً في موقع بناء جسر في جنوب فيتنام، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية الجمعة.

وكان تاي لاي هاو نام سقط في 31 ديسمبر داخل عمود خرساني عرضه 25 سنتمتراً وعمقه 35 متراً، استُحدث لبناء جسر جديد، فيما كان على ما يبدو يبحث عن خردة.

وحاول عناصر الإنقاذ في مقاطعة دونغ ثاب أن يحفروا في الأرض المحيطة لسحب العمود وإنقاذ الطفل، إلا أنّ جهودهم باءت بالفشل.

وبعد أربعة أيام من سقوط الطفل، أعلنت السلطات وفاته مؤكدةً أنّ انتشال جثته سيكون "مهمة صعبة جداً".

وانكب مئات الجنود والخبراء في مجال الهندسة على هذه المهمة.

في وقت مبكر من الجمعة، انتُشلت جثة الطفل بعدما نزل عناصر الإنقاذ إلى عمق 25 متراً ثم استخدموا معدات خاصة لسحبها، على ما أوضح موقع "في ان اكسبرس" الإخباري.

وسُلّمت جثة الطفل لأسرته كي تدفنها.