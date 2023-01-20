اندلاع حريق في آخر أحياء سيئول الفقيرة.. فيديو

المصدر: يونهاب

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قالت سلطات الإطفاء إنه تم إجلاء حوالي 500 شخص من منازلهم اليوم الجمعة بسبب حريق في قرية كوريونغ، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في سيئول.

اندلع الحريق الساعة 6:28 صباحا، في المربع الرابع بالقرية، الواقعة في منطقة كانغنام في سيئول، على حد قولهم.

يعيش نحو 666 أسرة في هذه القرية.

وقالت السلطات إنها تبذل جهودا شاملة لاحتواء الحريق، وأرسلت 140 من رجال الإطفاء.

ومن جانبه، دعا الرئيس يون سوك يول إلى بذل أقصى الجهود في تعبئة جميع رجال الإطفاء والمعدات المتاحة لضمان عدم وقوع إصابات، وفقا للمتحدثة باسم الرئيس كيم إن-هي.

وقالت الوزارة إن وزير الداخلية لي سانغ-مين أمر المسؤولين أيضا بالعمل لكي لا تقع أي أضرار ثانوية وحماية السكان الذين يعيشون في الجوار.

تقع القرية في الجزء الجنوبي من منطقة كانغنام، التي تضم أغلى العقارات في البلاد. تم تأسيس القرية في الثمانينيات، عندما اضطر السكان الفقراء في المنطقة إلى مغادرة منازلهم أثناء تنفيذ المدينة مشاريعها التنموية.

اندلاع حريق في آخر أحياء سيئول الفقيرة.. فيديوhttps://t.co/p4TRTH6Rfz pic.twitter.com/JV1ejBnDyG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 20, 2023