"الركائز المتينة" تجذب الانتباه خلال عروض مهرجان الربيع للفنون الشعبية بالصين

المصدر: البيان

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قام فريق أداء الفن الشعبي المكون من السكان المحليين في بلدة لوشاير في منطقة هوانغ تشونغ، مدينة شينينغ الصينية، قبل حلول عيد الربيع، وبداية الاحتفالات، بتدريبات خاصة يوم 17 يناير الجاري.

وقام الممثلون، الذين قدموا على ركائز متينة، بطلاء وجوههم بالطلاء الزيتي، وعملوا كشخصيات في الأوبرا الصينية التقليدية والحكايات الشعبية، وساروا على ركائز يتراوح طولها من 1.8 متر إلى 3 أمتار.

يذكر أن ركائز متينة كانت موجودة في بلدة لوشاير منذ أكثر من 600 عام. وفي العام 2008، تم تسمية بلدة لوشاير "مسقط رأس الركائز المتينة"، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.