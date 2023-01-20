الطائرة الكهربائية الأولى تحلّق نهاية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكد بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، في مؤتمر صحفي، أول من أمس، أن الطائرة الكهربائية «X 57» ستقوم بأول رحلة تجريبية لها نهاية 2023.

وتابع: «نعمل على صنع طائرة تعمل بمحركات كهربائية، ونخطط لإطلاق أول رحلة لهذه الطائرة الكهربائية «X 57» في العام الحالي. وستكون هذه الطائرة صديقة للبيئة، وأكثر هدوءاً وكفاءة من الطائرات العادية.

يذكر أن «ناسا» كانت قد أعلنت في 2016 عن إطلاق مشروع إنتاج طائرة كهربائية، وكان من المقرر أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2017 ولكنها تأجلت مراراً.