مصر .. تعديل الحكم على رجل أعمال بارز وبرلماني سابق بقضية الآثار الكبرى

المصدر: د ب ا

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قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس، بتعديل الأحكام الصادرة بحق رجل الأعمال البارز حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين من محكمة الجنايات في قضية الاتجار في الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، وعاقبت راتب بالسجن 3 سنوات مع تغريمه مليون جنيه، وحسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 21 أبريل الماضي، حكما بمعاقبة راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار في الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".