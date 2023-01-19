صورة نادرة لكائن بحري عملاق في سواحل اليابان

المصدر: وكالات

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التقط غواص ياباني لقطات نادرة لحبار عملاق، يتجاوز طوله المترين، قبالة السواحل الغربية لليابان.

وصادف الغواص الياباني يوسوكي تاناكا، حبارا عملاقا طوله حوالي مترين ونصف، خلال الغوص مع زوجته في، والتقط له لقطات نادرة.

ويبقى من النادر مشاهدة هذه الكائنات الحية التي تعيش في أعماق البحار، بحسب شبكة سي إن إن.

ويدرس علماء الأحياء جثث وبقايا هذه الحبارات العملاقة التي يحصل عليها البحارون، وكانت أكبر بقايا تم اكتشافها، تخص حبار يصل طوله إلى 13 مترا.