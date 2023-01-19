أغرب 7 طلبات تم توصيلها عبر مرسول في مصر

المصدر: البيان

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باتت التجارة الإلكترونية مجالاً رائجًا في ظل انتشار تطبيقات التوصيل التي زادت أهميتها بشكل كبير منذ جائحة كورونا، وتزامن انتشار خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية في السوق المصري مع ظهور سلوك جديد للمستهلكين داخل مصر في ظل تطور ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة من شركات التوصيل المنتشرة خلال الفترة الأخيرة.

ومع انطلاقة عام 2023، تنشر شركة مرسول، الرائدة في تكنولوجيا خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، تقريرا يظهر مدى اعتماد المستخدم المصري على التكنولوجيا في توصيل الأشياء باختلاف أهميتها على مدار اليوم، خاصة في بعض الظروف الطارئة التي نستعرض بعضها في السطور التالية:

1- فستان زفاف

استقبل تطبيق مرسول أوردر لتوصيل (فستان زفاف) لإحدى العرائس داخل محافظة القاهرة، وذكر صاحب الطلب أنه قد نسي توصيل فستان زفاف عروسته في ظل ضيق الوقت، ما دفعه للاعتماد على مرسول لتوصيله في الموعد المحدد يوم الزفاف، وبالفعل تم توصيل الأوردر بعناية فائقة من جانب مندوب التوصيل.

2- جواز السفر

غالبية المسافرين يعانون من حالة ارتباك مفاجئ تصيبهم قبل ساعات من السفر، لكن الغريب أن يصل أحد المسافرين إلى مطار القاهرة ثم يفاجئ بنسيان جواز السفر الخاص به! ليقرر على الفور الاعتماد على تطبيق مرسول لإحضار الباسبور من المنزل بشكل سريع، حيث قام بتوجيه المندوب إلى منزله لإحضار "جواز السفر" الخاص به إليه في المطار، ونجحت عملية التوصيل في زمن قياسي ليتمكن المسافر من إتمام رحلته بسلامة.

3- اللانش بوكس

في ظل الضغوطات اليومية الملقاة على عاتق الزوجة المصرية من تحضير وجبات الإفطار لأطفالها يومياً، تلقى تطبيق مرسول طلب لتوصيل وجبة الطعام داخل (اللانش بوكس) لأحد الأطفال بالمدرسة وهو ما قام به مندوب التوصيل في الوقت المحدد.

4- بدلة رجالي

التعرض لمواقف فجائية خلال اليوم يدفعك للتفكير في الحلول السهلة والموفرة، هذا ما فعله موظف بإحدى الشركات حينما فوجئ بطلب اجتماع رسمي عاجل يتطلب ارتداء بدلة، فقام باللجوء لتطبيق مرسول، حيث توجه المندوب لمقر سكن العميل واستلم البدلة من زوجته وقام بتوصيلها للعميل في مقر عمله خلال وقت قياسي.

5- بوكيه ورد العروسة

كعادة أيام الزفاف المزدحمة بالأحداث منذ بداية اليوم وحتى نهايته، كان طبيعيا أن ينسى أحد الأزواج بعض الأشياء الهامة، وهذه المرة كان الطلب خاص بـ بوكيه الورد الخاص بالعروسة، والذي يبدو أن العريس قرر الاعتماد على التطبيق لإحضاره بمكان الزفاف تفادياً لإهدار المزيد من الوقت في إحضاره بنفسه.

6- 470 ساندوتش شاورما

عادة ما يستقبل تطبيق مرسول طلبات الطعام بكميات لعدد أفراد كبيرة سواء لعزومات أو اجتماعات عمل، لكن ظهر على التطبيق قيام أحد العملاء بالاعتماد على التطبيق لطلب 470 ساندوتش شاورما من إحدى المطاعم الشريكة، وهو الأمر الذي تطلب تجهيزات خاصة من المطعم في هذا التوقيت لتوصيل الطلب بجودة عالية وسرعة، ويأتي دور مرسول لتوصيله في الوقت والمكان المحدد، لتكتمل فرحة العميل بالترقية التي كان يحتفل بها مع زملائه في العمل.

7- تغيير لون الفستان

في إحدى الأوردرات التي تلقاها التطبيق قررت إحدى العميلات شراء فستاناً محددا من أحد المولات الشهيرة بالقاهرة، وعند تلقيها رسالة من المندوب على التطبيق بها صورة المنتج طلبت منه تصوير بقية الألوان وقررت مع المندوب شراء لون مختلف في آخر لحظة، وهو ما قام به المندوب بعد إرسال أكثر من صورة لها من خلال خاصية الشات بينه وبين العميل.

يذكر أن تطبيق مرسول مصر متخصص في التوصيل عند الطلب ومنها أوردرات المتاجر الشريكة، بالإضافة إلى التوصيل من نقطة لنقطة لكافة المنتجات التي يقوم بطلبها أي عميل على مدار اليوم.

ومع نجاح تجربة مرسول مصر منذ انطلاقها بالسوق المصري منذ عام 2019 دفع الكثير من العملاء إلى تغيير سلوكهم الشرائي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتوصيل كافة المنتجات أو الخدمات.