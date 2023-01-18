وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة جراء تسرب غاز من سخان مياه

المصدر: وكالات

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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، مصرع 6 أفراد من عائلة واحدة بالعاصمة تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء حوادث كهذه في الجزائر إلى 27 قتيلا منذ بداية العام.

وفي تصريح للتلفزيون الحكومي قال الملازم الأول خالد بن خلف الله إن الحماية المدنية تدخلت ببلدية الكاليتوس لإجلاء جثث 6 أشخاص من نفس العائلة هم الأب والأم و4 أولاد توفوا كلهم جرّاء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأشار إلى أن الجثث كانت في مرحلة تعفن، وبحسب شهادة الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ 4 أيام على الأقل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ بداية العام توفي 27 شخصا جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون منهم 17 في يوم واحد الأسبوع الماضي، بحسب الحماية المدنية، التي تعلن يوميا عن تدخلات لإنقاذ نحو 100 شخص استنشقوا الغاز المميت المنبعث إما من المدفآت أو سخانات الماء خصوصا.

وأكد المتحدث باسم الحماية المدنية، النقيب نسيم برناوي، أن عام 2022 شهد وفاة 103 أشخاص جراء السبب نفسه.