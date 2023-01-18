المصدر: البيان

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في طقس احتفالي يغمره دخان تنفثه ألسنةُ لهب تتراقص برشاقةٍ تحت سنابك الخيل، افترش مهرجان "لوميناريس" السنوي شوارع قرية سان بارتولوميه دي بيناريس القريبة من العاصمة الإسبانية يوم أول أمس الاثنين.

وفي مهرجان "لوميناريس" يمتطي الخيّالة خيولهم ويقتحمون بها النيران اعتقاداً منهم بأن ذلك يُطهرها ويحصنها ضد الأذى والمرض خلال الـ12 شهراً القادمة، بحسب "يورونيوز".

ويُنظم المهرجان في منطقة كاستيلا ليون وسط القرية كل عام في السادس عشر من شهر يناير، وهو اليوم الذي يسبق عيد القديس أنطونيوس العظيم، الذي يعدّ شفيع مربّي الحيوانات.

في مهرجان "لوميناريس" الإسباني.. خيولٌ ترقص فوق ألسنة النيران (فيديو)https://t.co/s3PbMlKWSq pic.twitter.com/YAwDCOQBOr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 18, 2023