إطلاق اسم "الأرب شينغ شينغ" على تميمة المشروع الصيني لاستكشاف القمر

المصدر: البيان

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قبيْل حلول عيد الربيع لـ "عام الأرنب 2023"، أعلن المشروع الصيني لاستكشاف القمر في 14 يناير الجاري، رسميا عن اسم تميمة المشروع، والتي صممت على شكل أرنب فضائي.

وأطلق على التميمة اسم صيني " تو شينغ شينغ" (الارنب شينغ شينغ)، وكذلك اسم إنجليزي هو “To Star”، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وانطلق المشروع الصيني لاستكشاف القمر، المعروف أيضًا باسم مشروع "تشانغ إه"، مع إطلاق المركبة "تشانغ إه -1" في 24 أكتوبر 2007. وفي 3 يناير 2019، حققت المركبة "تشانغ إه -4" أول هبوط في تاريخ البشرية على ظهر القمر، وأجرت عمليات استكشاف.

وفي 17 ديسمبر 2020، عادت قمرة المركبة "تشانغ إه -5" إلى الأرض بنجاح، حاملة معها 1731 غرام من تربة القمر.

واستوحي تصميم صورة الأرنب الفضائي، من صورة أرنب اليشم التي ذكرت في الأسطورة الصينية القديمة ورواد الفضاء الصينيين، بملابس تتضمن اللون الأحمر والأزرق والأبيض.