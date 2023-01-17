شابة محبة للسفر تنشر "سيلفي" ما قبل الموت في الطائرة النيبالية

المصدر: البيان

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نشرت مدونة روسية محبة للسفر تدعى إيلينا باندورو، 33 عاماً، آخر صورة لها قبل لحظات من وفاتها في حادث تحطم الطائرة النيبالية.

وشاركت إيلينا متابعيها صورة «سيلفي» عبر خاصية ستوري إنستغرام، فور اقتراب الطائرة من مطار بوخارا الدولي، معبرة عن حماسها الشديد للاطلاع على النيبال وحضارته وثقافته، وعلّقت: «اذهب إلى نيبال!».

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن المدونة الروسية كانت تعمل في مجال التواصل الاجتماعي، وكانت كثيرة السفر، حيث وثّقت مقاطع من رحلاتها حول العالم في حسابها على إنستغرام، الذي يتابعها فيه أكثر من 1000 شخص.

ومنذ إعلان الخبر، ضجت صفحة إيلينا بكلمات الحزن والتعازي لوفاتها، حيث أشار أصدقاؤها إلى أنها كانت تتمتع «بروح لطيفة».