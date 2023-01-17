رضيع يتجوّل بمسدس!.. فيديو

المصدر: البيان

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أعادت صحيفة "ديلي ميل" نشر فيديو عبر موقعها الإلكتروني، انتشر عبر مواقع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لرضيع لا يزال يرتدي الحفاضات، وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص، وسط دهشة وغضب المستخدمين.

وأظهر مقطع الفيديو المرعب، الذي وثقته كاميرات مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأمريكية، الرضيع وهو يتجول بالمسدس في ممر بين الشقق. مصوباً إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.

ويظهر الرضيع في الفيديو، وهو ويتجول السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو.

وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.

ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة.

ووصلت عناصر الشرطة إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

ونفى والد الرضيع امتلاكه لأي أسلحة، مدعيا أن ابن عمه الذي كان يقيم معه “هو من يمتلك واحدا”، مضيفا أنه وزوجته مريضان وأنه كان يحاول البقاء مع الطفل لرعايته، لكن مرضه شتت انتباهه.

وأخذ رجال الشرطة يسألون الطفل الصغير: “أين وضعت هذه اللعبة؟” خلال تفتيش الشقة، ليعثروا في النهاية على المسدس من نوع “سميث وويسون” عيار 9 ملم في درج مكتب، وتم القبض على الأب.