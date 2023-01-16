نوم عميق و"شخير" لوزير روماني خلال برنامج تلفزيوني مباشر.. فيديو

المصدر: البيان

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تفاجأت مذيعة تلفزيونية من شخير وزير الفلاحة الروماني على المباشر، أثناء منحها الكلمة له.

وفاجأ وزير الفلاحة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حصل ذلك خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.

وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه كان يغط في نوم عميق.

وحتى تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

وعلى إثر ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الاستوديو، أنفسهم من الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف.

نوم عميق و"شخير" لوزير روماني خلال برنامج تلفزيوني مباشر.. فيديوhttps://t.co/APWcxrFZM7 pic.twitter.com/7DO82YvF5f — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2023