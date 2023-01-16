بعد هروب فهد في دالاس.. العثور على أداة قطع في حظيرة القرود

المصدر: أ ب

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كشفت تحقيقات الشرطة الأمريكية بعد هروب أنثى فهد مرقط من حظيرتها بحديقة حيوان دالاس، أن أداة قطع استخدمت عن عمد لإحداث فتحة في سياج حظيرة السنورة الصغيرة، كما عثر على قطع مماثل في حظيرة للقردة الصغيرة.

قالت شرطة دالاس، مساء أول أمس السبت إنهم لم يعرفوا إذا ما كان الحادثان مرتبطين. لم يهرب أي من قرود اللانغور، ولم يتعرض أي منها لضرر.

يوم الجمعة، اكتشف عمال حديقة الحيوان أن أنثى فهد مرقط يطلق عليها ”نوفا” فقدت من حظيرتها.

أعقب ذلك، عملية بحث تواصلت لمدة يوم، تم خلالها إغلاق حديقة الحيوان، بينما مشط الموظفون ورجال الشرطة الأراضي البالغ مساحتها 100 فدان (40 هكتارا).

عثر عليها في وقت متأخر بعد الظهر قرب حظيرتها.

بعد التأكد من أن نوفا لم تصب، قالت الحديقة إنها أمضت يوم السبت مع أختها ”لونا” في حظيرتهما، حيث ”جلست على فرع عالي بينما توقف العديد من الضيوف ليتمنوا لها السلامة”.

قالت الشرطة ومسؤولو الحديقة إنهم راجعوا لقطات المراقبة لكن لم يكشفوا عما شاهدوه أو إذا ما كان هناك مشتبه بهم محتملين.

شهدت حديقة حيوان دالاس وقائع سابقة لهروب حيوانات من حظائرها.

أبرز هذه الحوادث كان في العام 2004، عندما هربت غوريلا وزنها 154 كيلوغراما تدعى جاباري قفزت من أعلى سور الحديقة، ودخلت في حالة هياج لمدة 40 دقيقة أسفرت عن إصابة 30 شخصاً قبل أن تطلق عليها الشرطة النيران وتقتلها.