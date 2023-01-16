نصب تذكاري في بوسطن تكريماً لمارتن لوثر كينغ.. فيديو

المصدر: البيان

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دُشن في أقدم حديقة عامة بأمريكا نصب تذكاري ضخم يكرّم أيقونة الحقوق المدنية في بوسطن مارتن لوثر كينغ، حين التقى بزوجته كوريتا سكوت كينج لأول مرة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كان زعيم الحقوق المدنية طالب دكتوراه في اللاهوت في جامعة بوسطن وكان عي تدرس في معهد نيو إنجلاند للموسيقى.

التمثال المصنوع من البرونز، تبلغ قيمته 10 ملايين دولار والمسمى "ذو إيمبرايس - The Embrace" يتكون من أربعة أذرع متشابكة مستوحاة من مشهد رد فعل لوثر كينغ الابن حين جاءه خبر فوزه بجائزة نوبل للسلام في العام 1964 وهو برفقة كوريتا، بحسب "يورونيوز".

وقد ألقى نجل مارتن لوثر كينغ الثالث كلمة أمام الحشد خلال حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري.

نصب تذكاري في بوسطن تكريماً لمارتن لوثر كينغ.. فيديوhttps://t.co/44lPfFR0Dj pic.twitter.com/HyYnFFDcdS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2023