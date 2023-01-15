وفاة صياد وإصابة آخر بانهيار جبلي في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انهارت كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم "الأحد"، أسفر عن وفاة صياد وإصابة آخر.

وتلقت غرفة عمليات في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع انهيار كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع صياد وإصابة آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة أبو سمبل تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى إسعاف المصاب الى مستشفى أبو سمبل الدولي، ويعاني من كسر في الكتف وكدمات وحالته حالياً مستقرة،.