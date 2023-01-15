استخدام المسيّرات لإعادة أنثى نمر هاربة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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استمتعت أنثى النمر «نوفا» ببرهة من الحرية لم تستمر طويلاً، إذ رُصدت الجمعة قرب حظيرتها بعد ساعات قليلة من هروبها من حديقة حيوانات دالاس الأمريكية. فقد استدعى هرب «نوفا» إغلاق الحديقة حيث أجرى شرطيون عمليات بحث، استخدموا فيها مسيّرات مزودة بقدرات تفتيش بالأشعة تحت الحمراء للبحث في المواقع المخفية بين الأشجار.

وكتبت حديقة الحيوانات على تويتر إنها «سعيدة بالإبلاغ» عن تحديد موقع أنثى النمر نوفا داخل حديقة الحيوانات بعد ظهر اليوم الجمعة. وأضافت «كانت قرب موقعها الأصلي».