أغرب من الخيال .. يحقق رغبة زوجته المتوفاة بكورونا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق هندي رغبة زوجته الراحلة بعمل تمثال بحجمها الطبيعي، كي تظل إلى جانبه مدى الحياة.

فبعد وفاة زوجته أندراني متأثرة بإصابتها بكوفيد-19، حقق تاباس سانديليا، رغبة الراحلة بالبحث عن فنان قادر على بناء تمثال لها بالحجم الطبيعي، وفقا لسكاي نيوز.

ونجح سانديليا في تحقيق مبتغاه بالعثور على فنان صنع تمثال زوجته الراحلة من السليكون مقابل 3 آلاف دولار.

وفي حديث لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال سانديليا، إن الفنان الذي عمل على التمثال استغرق 6 شهور، أسفرت في النهاية عن تمثال بتعابير وجه مماثلة بتلك الخاصة بزوجته المتوفاة.

ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراما، ثوبا كانت أندراني تحب لبسه في حياتها.