عمرها 3 أعوام .. وفاة طفلة عثر عليها داخل غسالة ملابس

المصدر: أ ب

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أكد ممثلو ادعاء أن سلطات باريس تحقق بشأن وفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.

قال مكتب المدعي العام في باريس، إن التحقيق فتح اليوم الجمعة في سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس. يقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القصر.

لم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل، أو يؤكد تقريرًا في صحيفة لو باريزيان اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.