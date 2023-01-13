بالفيديو.. عطل مفاجئ لسيارة تسلا يتسبب بكارثة مرورية

المصدر: البيان - أحمد قوجة

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أظهر مقطع فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كيف تسببت سيارة تسلا بتوقفها التام في أحد الأنفاق إلى حدوث كارثة مرورية ووقوع حوادث خطيرة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تصدر أكثر المقاطع انتشاراً، أن عطلاً ما طرأ على سيارة تسلا بينما كانت تعمل في وضعية القيادة الذاتية، حيث ضغطت على المكابح وتوقفت رويداً رويداً إلى أن توقفت بشكل كامل، وتدارك سائق السيارة الذي يسير خلفه الأمر واستطاع إيقاف سيارته بعد اصطدام بسيط، لكن السيارات الأخرى تفاجأت بتوقف حركة المرور وحدثت الكارثة.

وأثار المقطع تساؤلات كثيرة حول خطورة تقنية القيادة الذاتية، خصوصاً في الشوارع الرئيسية والسريعة.

عطل مفاجئ لسيارة تسلا يتسبب بكارثة مروريةhttps://t.co/dEAu4h2cnY pic.twitter.com/LjzsmLvKE0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 13, 2023