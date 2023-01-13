تحتفظ بجثّة والدتها في منزلها لأكثر من عامين للانتفاع من معاشها

المصدر: يونهاب

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تم العثور على بقايا هيكل عظمي في شقة في إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سيئول، وتم اعتقال امرأة تعيش هناك، حسبما ذكرت الشرطة أمس الخميس.

وقال مركز شرطة إنتشون نامدونغ إن المرأة البالغة من العمر 47 عاما تم وضعها قيد الاعتقال الطارئ بتهمة الاحتفاظ بالجثة في الشقة الواقعة في منطقة جانسيوك بالمدينة الساحلية.

وقالت الشرطة إن الجثة يفترض أنها جثة والدة المشتبه بها البالغة من العمر 79 عاما.

وتم العثور على الرفات في وقت متأخر من ليل يوم الأربعاء من قبل ضباط الشرطة، الذين زاروا المنزل بعد تلقي اتصال من ابنة أخرى، قالت إن والدتها كانت خارج الاتصال ورفضت أختها الكبرى التي تعيش معها، المشتبه بها، فتح الباب.

وكانت الجثة مغطاة ببطانية وكانت هناك مذكرة في المنزل تقول: "توفيت أمي في أغسطس 2020".

وطلبت الشرطة من دائرة الطب الشرعي الوطنية إجراء تشريح للجثة لتحديد الوقت الدقيق لوفاتها وسبب وفاتها.

وتحقق الشرطة أيضا في قبول المشتبه بها بشكل غير قانوني لمعاش الدولة، حيث تم دفع معاش أساسي قدره 300 ألف وون (240 دولارا أمريكيا) لحساب المرأة المتوفاة كل شهر حتى وقت قريب.