يدمر فندقاً بسيارته بسبب غضبه من سرقة حاسوبه المحمول.. فيديو

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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في مشهد سريالي، اقتحمت سيارة رياضية فندقًا في شنغهاي الصينية، حيث دمرت كل شيء في طريقها، وزرعت الفوضى في فندق سنترال في المدينة الصينية الكبرى، بسبب غضب سائقها جراء مشادة مع موظفي الفندق بعد سرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به.

ولحسن الحظ، لم يتسبب الحادث في وقوع إصابات، بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وقام الحضور وموظفو الفندق بإيقاف سائق السيارة بعد اصطدامها بباب المبنى.

وعلق أحد الشهود الذين حضروا المشهد الاستثنائي بقوله "أصبح مجنوناً" في إشارة إلى السائق. وسأل أحدهم السائق "هل لديك أي فكرة عما فعلته للتو؟"، فيما كان الموظفون يحاولون إخراجه من سيارته.

وتقول الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 28 عاما اعتقل واحتجز على ذمة التحقيق.

يدمر فندقاً بسيارته بسبب غضبه من سرقة حاسوبه المحمول.. فيديوhttps://t.co/QriIUt9iFD pic.twitter.com/d1NLwtxvQe — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 12, 2023