إعصار يدمر المباني ويقتلع الأشجار في ولاية ألاباما الأمريكية

المصدر: أ ب

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دمر إعصار قوي المنازل واقتلع الأشجار في ولاية ألاباما الأمريكية، أمس الخميس، وسط عاصفة عاتية عبر الجنوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في برمنغهام إن ”إعصارا قويا وخطيرا للغاية” تسبب في أضرار أثناء مروره عبر مدينة سلما.

وأصدرت الهيئة حال الطوارئ من الإعصار لعدة مقاطعات شمال عاصمة الولاية، مونتغومري، حيث تحركت رياح العاصفة شرقا.

وقالت الهيئة إن هناك تقارير عديدة عن حدوث أضرار في أشجار وبنايات بمدينة سلما.

صدرت عدة تحذيرات من الإعصار أمس الخميس في ألاباما وميسيسيبي وتينيسي مع تحرك العاصفة عبر المنطقة.