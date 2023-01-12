مكتبة تعرض كتاب الأمير هاري الجديد بطريقة تثير إعجاب البريطانيين

المصدر: دبي - البيان

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عبرت مكتبة بريطانية عن غضبها من كتاب الأمير هاري "سبير"، أي "الاحتياطي"، وذلك عن طريق عرضها له على واجهة المكتبة الزجاجية، والذي أثار إعجابا وتفاعلا كبيرين بين البريطانيين، على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد عرض العاملون في مكتبة "بيرت" في سويندون كتاب الأمير هاري "سبير"، أي "الاحتياطي"، بجانب رواية للمؤلفة بيلا ماكي الذي يحمل عنوان "كيف تقتل عائلتك" في إيماءة لمزاعم الأمير هاري ضد العائلة المالكة.

وحظيت تغريدة مكتبة بيرت بالصورة لواجهة عرض الكتب بأكثر من 2683 إعادة تغريد، حتى ساعة إعداد الخبر، و1014 تعليقا، بالإضافة إلى أكثر من 22 ألف إعجاب.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة واجهة عرض مكتبة بيرت، حيث يوجد الكتابين، تحت عنوان "كتابان.. هل يمكنك تحديد الاختلاف؟"

بينما وضعت مكتبة "الكتاب المفتوح" أو "ذي أوبن بوك" في ريتشموند جنوب غربي لندن، مذكرات الأمير هاري بجوار كتاب بعنوان "تاريخ الخيانة" لديارميد ماك كولوتش.

يشار إلى أن العديد من البريطانيين عبروا عن امتعاضهم مما ورد في مذكرات الأمير هاري، وشنت الصحف البريطانية حملة ضد الكتاب وما يحمله من اتهامات للعائلة المالكة البريطانية، خصوصا لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأمير الأمير وليام.

أفاد ناشر مذكرات الأمير هاري بأن كتابه باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنغوين راندوم هاوس في بيان "دائما ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجا كبيرا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا".

وأضاف "على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري (بوتر) الآخر".