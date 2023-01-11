هنديان إلى غينيس لأسرع فترة سفر لقارات العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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نجح رجلان هنديان بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأسرع فترة زمنية للسفر إلى جميع قارات العالم، حيث تمكنا من تحقيق ذلك في غضون 3 أيام و1 ساعة و5 دقائق و4 ثوانٍ تحديداً، ودخلا بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفقاً لمجموعة غينيس، كان الرقم القياسي السابق قد حققته الدكتورة خولة الرميثي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو 3 أيام و15 ساعة و46 دقيقة و48 ثانية.

بدءاً من القارة الجنوبية بتاريخ 4 ديسمبر الفائت، انطلق الثنائي، الدكتور علي إيراني وسوجوي ميترا، في رحلتهما، التي انتهت في ملبورن بأستراليا في السابع من الشهر ذاته.

ويعد الثنائي من عشاق السفر، إذ سافر الدكتور علي، البالغ 64 عاماً، إلى أكثر من 90 دولة، وهو يعمل أخصائي علاج طبيعي لفريق الكريكيت الهندي.

أما سوجوي ميترا فيأمل أن يصبح الهندي الأكثر سفراً، بعد أن زار 172 دولة. وهو يتابع شغفه من خلال بدء مشروع ريادي في السفر.

وبعد تحطيم الرقيم القياسي، أعرب علي عن سعادته بهذا اللقب قائلاً: «السفر يتجاوز الحدود ويوحد الناس حول العالم»، مضيفاً: «نشعر بالتواضع تجاه هذا الإنجاز ونأمل أن يسهم بطريقة ما في جذب المزيد من الأشخاص للسفر واستكشاف عالمنا الجميل».

وقال سوجوي: «إنه لشرف أن أكون حاملاً لرقم قياسي في موسوعة غينيس»، مضيفاً: «استمتع بالنضال واعتز بالصعوبات».