طائرة تغادر إلى وجهتها وتنسى ركابها في المطار!

المصدر: البيان

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أقلعت إحدى الطائرات التابعة لشركة محلية هندية إلى وجهتها ولكن بعد أن نسيت 55 راكباً في المطار كانوا ينتظرون دورهم للصعود على متن الطائرة المتجهة إلى نيودلهي.

وطلبت هيئة تنظيم الطيران في الهند من الشركة أن تقدم لها تقريراً بشأن كيفية نسيان الركاب على متن حافلة عند مدرج الطائرات في بنجالور أثناء إقلاع رحلتهم.

وذكرت محطة «نيودلهي تي في» الإخبارية أن هناك نحو 55 راكباً تقطعت بهم السبل في الحافلة في وقت مبكر من صباح (الإثنين)، حيث غادرت طائرتهم من طراز «جي8 - 116» بسبب بعض سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.

وكانت البطاقات الخاصة بصعود الركاب إلى الطائرة بحوزتهم، وكذلك بطاقات نقل أمتعتهم التي تم نقلها على متن رحلة الطيران الأصلية، بينما لم يغادر الركاب.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الشركة إن التحقيق جار بشأن الواقعة. وقال إن هناك 53 راكباً تم نقلهم على رحلة طيران لاحقة خاصة بشركة طيران مختلفة، في حين اختار اثنان من الركاب استرداد قيمة الرحلة.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أنه تم استضافة الركاب على متن رحلة طيران أخرى إلى دلهي بعد مرور نحو 4 ساعات.