صاروخ لـ "سبيس إكس" ينشر بنجاح أقماراً صناعية في الفضاء.. فيديو

المصدر: البيان

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أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية؛ المملوكة للملياردير إيلون ماسك، مساء أول أمس الاثنين، صاروخاً يحمل أقمارا صناعية من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

ونقلت "يورونيوز" عن سبيس إكس قولها إن الصاروخ "فالكون 9" أُطلق لمصلحة شركة Oneweb التي توفر إنترنت فائق السرعة.

ونشر الصاروخ الأقمار الصناعية في مواضعها بالفضاء قبل العودة إلى الأرض بنجاح.

صاروخ لـ "سبيس إكس" ينشر بنجاح أقماراً صناعية في الفضاء.. فيديوhttps://t.co/FX4RKgDSQj pic.twitter.com/z3z30FMMd5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2023