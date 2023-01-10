فيضانات عارمة في شمال غرب أستراليا.. فيديو

المصدر: البيان

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نقلت مروحيات تابعة للجيش المئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة في شمال غرب أستراليا، بعج أن غطت المياه الأفق بأكمله في بعض المناطق، بحسب ما قال مسؤول يقود جهود إغاثة أول أمس الأحد.

وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية أستراليا الغربية الأسبوع الماضي، جراء عاصفة مدارية سابقة صاحبها هطول غزير للأمطار.

وقال ستيفن داوسون وزير خدمات الطوارئ بالولاية للصحفيين في بيرث عاصمة أستراليا الغربية لـ "يورونيوز": "المياه في كل مكان...يكابد الناس في كيمبرلي فيضانات كانت لا تتجاوز احتمالية حدوثها الواحد في المئة.. إنها الأسوأ في أستراليا الغربية". وذكر داوسن أن مياه الفيضانات طمرت مساحات تصل لخمسين كيلومترا في بعض المناطق، وأنها "تغطي الأفق بأكمله".

تأتي هذه الأحوال الجوية الطارئة بعد فيضانات متكررة شهدها شرق البلاد خلال العامين الماضيين، بسبب ظاهرة النينيو التي تحدث كل عدة سنوات. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية الأحد إن الفيضانات أدت إلى عزل بلدات.

وكانت بلدة فيتزروي كروسينج، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضررا، وأصبح يتعين نقل الإمدادات إليها جوا بعدما غمرت مياه الفيضانات الطرق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأحد إن معدل هطول الأمطار تراجع، مع تحرك العاصفة السابقة شرقا إلى الإقليم الشمالي، ولكنه حذر من استمرار حدوث "فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية" في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أسوأ فيضانات تعرفها المنطقة.

وحذرت أجهزة الطوارئ في الولاية السكان في مجتمعات صغيرة أخرى من ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، التي تشمل منتجع بروم الواقع على بعد نحو 1240 كيلومترا إلى الشمال من بيرث. ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الفيضانات يوم السبت، بأنها "مدمرة" وتعهد بتقديم مساعدة اتحادية.