مكالمة هاتفية تنقذ سيدة من تحت أنقاض بناية أسيوط المنهارة

المصدر: البيان

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بعد مكالمة هاتفية أجرتها مع أحد أقاربها، تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية المصرية من تحديد موقع سيدة واستخراجها على قيد الحياة، من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار.

ولقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، يوم أمس الأحد، بعدما انهارت بناية سكنية في محافظة أسيوط جنوبي مصر، فيما جرى إنقاذ السيدة. كما تم إنقاذ فتاة أخرى على قيد الحياة وسيدة مسنة واستخراج 4 جثث من سكان المنزل المنهار بسحب ما كشف عنه محافظ أسيوط عصام سعد.

وقال المحافظ إن فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث من تحت أنقاض المبنى المؤلف من 5 طوابق في حي قلتة بمدينة أسيوط، عاصمة المحافظة.

وذكر في بيان أن رجال الإنقاذ انتشلوا أيضا مصابين اثنين جرى نقلهما إلى مستشفى محلي، فيما ذكر المكتب الإعلامي بالمحافظة أن العمال انتشلوا في وقت لاحق الأحد ناجية ثالثة.

وأضاف المحافظ أن السلطات أخلت المباني السكنية المحيطة وأرسلت جرافات ومعدات أخرى لتطهير وتأمين الموقع.

وأظهر تسجيل مصور نشره مكتب المحافظ، رجال إنقاذ يحاولون إزالة الركام، ويمارسون عملهم وسط الأنقاض.

وبحلول مساء الأحد، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين باستخدام الجرافات والحفارات لرفع الأنقاض بينما طوقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بالمبنى.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى. قال المحافظ إن المسؤولين سيحققون في الحادث ويفحصون المباني المحيطة من أجل سلامة السكان.