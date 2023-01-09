الأرصاد المصرية: تصوير البرق بالهاتف المحمول قد يؤدي إلى الموت المحقق

المصدر: البيان

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حذرت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، من تصوير البرق بالهاتف المحمول في الشارع.

وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية فى أحد البرامج التلفزيونية وفق صحيفة الأخبار المصرية، أن تصوير البرق والرعد خطر، ويمكن أن يسبب تواصل كهريائي، الأمر الذي يمكن أن يسبب كارثة وحالات وفاة، وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين بقوة من هذا الأمر .

وتابعت إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أنه يجب عدم ملامسة أي جسم معدني في الشارع، في وقت البرق والرعد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الإثنين على القاهرة الكبرى التي تقع تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، مع نشاط للرياح نتيجة الهواء الساقط من أسفل السحب الرعدية .

وكشفت الأرصاد الجوية عن تمركز السحب الرعدية الممطرة على محافظة الإسماعيلية يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وسيطرة الأمطار الرعدية على شرق البلاد محافظات (الإسماعيلية- السويس- بورسعيد ).

وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة والمحافظات، مصحوبة بزحف السحب الرعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس خلال ساعات على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أنه تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة .

وتتوافر فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.