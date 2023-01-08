يقتل 4 أشخاص وينتحر

المصدر: أ ب

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عثرت الشرطة الأمريكية على خمسة قتلى داخل منزل بولاية كارولينا الشمالية، بعد أن قتل أحدهم الأربعة الآخرين ثم انتحر.

وقالت شرطة مدينة هاي بوينت، في بيان صحفي، إن الضباط عثروا على جثتي شخصين بالغين، وثلاثة قاصرين داخل المنزل أمس.

وأعلنت الشرطة عن وفاتهم جميعاً في مكان الحادث.

ولم تذكر السلطات كيف قُتلوا، لكن البيان الصحفي ذكر أن التحقيق الجاري في الحادث يشير إلى «قتل مع انتحار».

وقال المحققون إنه لا يوجد تهديد للمجتمع بسبب الجريمة.

وذكر البيان الصحفي أن رجال الشرطة استُدعوا إلى مكان الحادث بعد فرار رجل وامرأة من المنزل وهما يصرخان.

وأضاف المحققون أنهم التقوا شخصين يطلبان المساعدة فور وصولهما.

وذكر الكابتن مات ترويت لصحيفة «غرينزبورو نيوز» المحلية أن الشخصين اللذين فرا من المنزل لم يصابا بأذى.

واقتحمت الشرطة المنزل وعثرت على الضحايا.

ولم تعلن السلطات عن هويات القتلى أو أعمارهم.

ووقعت الجريمة في حي سكني يتكون من منازل من طابق أو طابقين شمال شرق وسط مدينة هاي بوينت.

وتقع المنطقة جنوب غربي غرينزبورو على بعد نحو 137 كيلومتراً غربي مدينة رالي، عاصمة الولاية.