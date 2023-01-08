بسبب "الاحتياطي".. هاري قد يمنع من دخول الولايات المتحدة

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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حذر خبراء الهجرة من أن الأمير هاري قد يمنع من دخول الولايات المتحدة، ويعرض تأشيرته "للخطر" بعد اعترافه بتعاطيه المخدرات غير المشروعة.

واعترف دوق ساسكس (38 عاماً)، بتعاطي الكوكايين وتدخين الحشيش وتناول الفطر المهلوس في مذكراته.

ويتم رفض المتقدمين النموذجيين للحصول على تأشيرة بسبب تاريخهم مع المواد غير القانونية، لكن السلطات الأمريكية أشارت إلى أن الدخول إلى البلاد يمنح على أساس "كل حالة على حدة".

ومن غير الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل في عام 2020، قد فصل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة، حسب "ديلي ميل" البريطانية.

ويحذر الخبراء من أنه إذا "كذب" بشأن ماضيه، فقد يتم إلغاء التأشيرة الخاصة به.

وكشف الأمير هاري في سيرته الذاتية الجديدة "الاحتياطي"، أنه تناول الكوكايين لأول مرة في سن 17.. ثم فعلها في عدة مناسبات أخرى.

كما اعترف بتناولها خلال حدث مليء بالمشاهير في كاليفورنيا حيث دخن الحشيش بعد لقائه الأول مع ميغان.

وتنص قواعد الهجرة الأمريكية على "أفعال الفرد الحالية و / أو السابقة، مثل المخدرات أو الأنشطة الإجرامية.. قد يجعل مقدم الطلب غير مؤهل للحصول على تأشيرة".

ومن غير الواضح نوع التأشيرة الأمريكية التي يحملها هاري، لكن المحللين يتكهنون بأنه يحمل إما تأشيرة زوجية (برعاية زوجته الأمريكية) أو تأشيرة (O-1) التي تمنح للأشخاص ذوي "القدرات الاستثنائية".

إذا كان هاري يحمل تأشيرة (O-1)، والتي غالباً ما تمنح للمشاهير والرياضيين، فسيتعين تجديدها بعد ثلاث سنوات.

وانتقلت عائلة ساسكس إلى كاليفورنيا في عام 2020 ، ما يعني أن تأشيرته قد تنتهي هذا العام. ويمكن أن يتأثر طلب التجديد الخاص به بتاريخه المعترف به حديثاً مع المخدرات.

ومع ذلك، لاحظ خبراء الهجرة أنه كان يجب رفض إقامة هاري في الولايات المتحدة، إذا كشف عن تعاطيه للمخدرات في عملية تقديم الطلب.